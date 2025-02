Reggiotoday.it - Accordo tra Ingv e città di Villa San Giovanni, i chiarimenti di Giusy Caminiti

Leggi su Reggiotoday.it

Oggi il cda dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (poi non riunitosi per mancanza del numero legale) avrebbe dovuto la proposta di untrae Comune diSanper la promozione di nuovi studi sul territorio anche attraverso la ricerca di finanziamenti per.