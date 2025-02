Thesocialpost.it - Accoltella 3 persone in un bar, arrestato un 30enne incensurato

Un uomo di 30 anni è statopoche ore dopo averto treall’interno di un bar di Gradisca d’Isonzo (Gorizia). Sebbene fosse, l’aggressore era già stato segnalato alle forze dell’ordine per comportamenti anomali.Leggi anche: Roma, 16enneto durante una tentata rapinaL’aggressione nel localeSecondo le prime ricostruzioni, l’uomo è entrato nel locale con un coltello e ha colpito un cliente, poi una ragazza – che ha riportato le ferite più gravi, pur non essendo in pericolo di vita – e infine il barista, intervenuto per fermarlo.Dopo l’attacco, l’aggressore è tornato a casa, dove sono stati i suoi stessi parenti a segnalare la sua presenza alle forze dell’ordine, notandolo sporco di sangue. L’uomo è stato cosìpoco dopo.Indagini in corsoIl movente dell’aggressione non è ancora chiaro.