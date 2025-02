Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 17 febbraio: Marcelo Trobbiani ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

17edricorrenzeCampione d’Argentina per quattro volte. Nella finale iridata del 1986 Carlos Bilardo lo inserì nelle battute conclusive. Il 17’55 è nato. Nel giorno del decimo anniversario dalla dipartita di Alberto Coramini, del quale parlammo lo scorso 2 agosto. In bianconero vinse una Coppa Italia e uno scudetto, seppur da comprimario.Riferendoci alla Vecchia Signora,dobbiamo ripassare un pò di storia, quella legata al ‘Cabezon’. Ha scritto di lui Claudio Moretti nel libro ‘La Juventus dalla A alla Z’: “Era un indisciplinato del gol, un sadico che godeva a irridere gli avversari e a scatenare risse da saloon in campo, un viziato che declinava il calcio sempre e solo in prima persona singolare”. E poi ancora: “Di certo lui sapeva come dimostrarsi amabile e gentile, il migliore amico del mondo, ma un secondo dopo poteva trasformarsi in un rompiscatole.