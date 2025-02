Lanazione.it - Abusò della figlia minorenne, condannato a 10 anni di reclusione

Firenze, 17 febbraio 2025 – Un quarantenne è statodal tribunale di Firenze a 10dicon l'accusa di violenza sessuale su minore e violenza privata. Per un anno, tra il 2021 e il 2022, avrebbe abusatoe, dopo la denuncia in procura da partenonna, avrebbe tentato, con la complicitàmoglie, di far ritornare la ragazzina in Asia. Dovrà risarcire i dalla, che si era costituita parte civile, versando una provvisionale immediatamente esecutiva di 15mila euro. È stata condannata anche la madre per violenza privata. La vicenda è avvenuta in provincia di Firenze. A far partite le indagini, nel gennaio 2023, è stata la nonna materna, dopo aver ascoltato il racconto le confidenzenipote, allora bambina. L'anziana si è rivolta ai servizi sociali che hanno poi allertato la procuraRepubblica e quella dei minori.