Abusi etilici minorenne perde i sensi in centro

Quattro soccorsi per. E’ stato un fine settimana da eccesso di alcolici quello appena trascorso dove a finire in ospedale è stata anche una. La giovanissima è stata soccorsa sabato notte in corso Garibaldi dalla Croce Gialla e l’intervento non è stato semplice perché nella zona dove è arrivata l’ambulanza si è creata apprensione e si è riempita di persone che cercavano di capire chi fosse la ragazzina che si era sentita male. Poco dopo è stato fatto un secondo intervento in corso Carlo Alberto, per un 50enne senza fissa dimora. Era ubriaco e dei passanti hanno dato l’allarme. Sul posto è arrivata anche la polizia. L’ambulanza della Croce Gialla lo ha portato in ospedale. A seguire il mezzo di soccorso è stato richiamato per tornare indove un 18enne ha accusato un malore in strada dopo aver esagerato con il bere.