Abc successo per respirare e sperare

Serravalle S. 47 Abc Castelf.no 55 BASKET SERRAVALLE: Erhaghewu 3, Savio 4, Yalli, Marrale n.e., Ragazzini 2, Lazzari 18, Isaia 7, Mittica n.e., Ruiu 8, Bagnato n.e., Pavone 3, Pilati 2. All.: Gatti. ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 3, Rosi 4, Lazzeri 5, Ticciati, Corbinelli 5, Cicilano n.e., Viviani n.e., Falaschi 7, Azzano 7, Nnabuife 9, Cantini 3, Gutierrez 12. All.: Manetti. Arbitri: Pirazzi di Serravalle Sesia e Franceri di Savona. Parziali: 7-9; 28-20; 40-36. SERRAVALLE SCRIVIA – Serviva una vittoria all’Abc Solettificio Manetti nello scontro diretto per evitare la retrocessione diretta e una vittoria è arrivata. Dopo un avvio a ritmi blandi, infatti, i padroni di casa provano ad allungare nel secondo tempino con un parziale di 13-0, poi Gutierrez riduce il divario per l’Abc (28-20 al 20’).