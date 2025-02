Baritoday.it - Abbiamo tutte la stessa storia

Leggi su Baritoday.it

Una biografia diventata testamento politico, Franca Rame e Dario Fo sono stati in grado di usare l’arte teatrale come strumento di rivendicazione, ispirando ancora oggi registi, attori, sceneggiatori a portare in scena ciò in cui credono e ciò per cui sentono il bisogno di lottare. Attraverso.