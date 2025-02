Bergamonews.it - A4, tutte le chiusure dei caselli sull’autostrada verso Milano e verso Brescia

A4 Bergamo-e Bergamo-, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce e di rifacimento delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura.Casello di SeriateSulla A4, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita.In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Grumello.di Cavenago, Ponte Oglio e Grumello-dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 febbraio saranno chiuse le stazioni di Cavenago in entrata in entrambe le direzioni,, e in uscita, provenendo da, e la stazione di Grumello in entrata in entrambe le direzioni,