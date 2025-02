Today.it - A thousand blows potrebbe calmare per un po' la vostra sete di Peaky Blinders

Leggi su Today.it

Steven Knight nel corso della sua vita ha fatto tante cose. Ha scritto sceneggiature di film come La promessa dell'assassino, Millennium - Quello che non uccide, Spencer e Maria. Ne ha anche diretto qualcuno come Locke e Serenity.Citando La settimana Enigmistica “forse non tutti sanno che” è.