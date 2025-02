Lanazione.it - A teatro con AID e gli Aristomanfani per finanziare le attività dedicate agli studenti DSA

Prato, 17 febbraio 2025 - Sarà ancora la compagnia deglila testimonial della sezione pratese dell’AID (Associazione Italiana Dislessia) con uno spettacolo che vuole essere la rampa di lancio all’avvio della raccolta fondi per la realizzazione di importanti progetti gratuiti in favore diDSA: laboratori e corsi anche per imparare meglio la lingua inglese. Sabato 22 e domenica 23 febbraio alle 16,15 alPoliteama va in scena, infatti, la commedia brillante “I pifferi di montagna”, scritta e diretta da Aldo Toccafondi, uno spettacolo che, come sempre, coinvolge il pubblico con allegria e leggerezza, ma per una causa importante. Sono ormai alcuni anni, infatti, che la compagnia realizza rappresentazioni in favore della sezione pratese di AID perdi valore che aiutanoe famiglie del territorio.