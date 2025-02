Terzotemponapoli.com - A Stile TV tanto Napoli e non solo …

TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi Febbrari, ex preparatore atletico del“Prima c’era la convinzione che la primavera fosse il periodo critico per le squadre e bisognava arrivarci al massimo, ma adesso i dati dicono che tutto è cambiato. Bisognerebbe stare nello spogliatoio per capire lo stato di salute di una squadra. L’ultima partita dell’ho vista in diretta a Bergamo, ero con Reja ed ho visto unche ha espresso una condizione ottimale. Ma, è una partita e ogni partita ha un discorso a sé. La condizione è un percorso a lungo termine, le variabili sono tante e tali che diventa complicato esprimersi. Contro l’Atalanta ho visto untonico, sul pezzo e poi ha anche vinto, non a caso. L’individuo che sia un calciatore, un allenatore o un qualsiasi altro individuo, se non ha un equilibrio psicosomatico non è mai al top.