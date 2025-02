Donnapop.it - A Sanremo 2 cantanti hanno fatto sesso durante la seconda serata: ecco chi potrebbero essere

Leggi su Donnapop.it

Al Festival dila, dueavrebbero! Ma di chi stiamo parlando?Anche lo scorso anno si era sparsa a macchia d’olio la notizia che vedeva duein gara impegnati sotto le coperte e – secondo alcune indiscrezioni – a loro si sarebbe aggiunto anche un terzo componente. I pettegolezzi in merito non sono mai stati confermati o smentiti da nessuno e ancora oggi c’è il dubbio che la news fosse reale.Adesso, però, spunta un altro gossip: duepresentiladel Festival di2025 avrebberofra loro. Ma chi sono i protagonisti di questo incontro passionale? Sembra che qualcuno dei presenti abbia sentito dei rumori inequivocabili dal backstage dell’Ariston.Due: chi sono?Due dei ventinove Big in gara al Festival diavrebberofra loro, nei camerini, prima di salire sul palco.