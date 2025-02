Sport.quotidiano.net - A San Marino decide il cambio operato da Marchini. Finessi entra e segna: il Progresso esulta

San1 : Lattisi, Fabbri, Pasa, Biguzzi (12’ st Gennari); Mezzasomma (27’ st Di Lauro sv), Toure (15’ st Muro), Arcopinto, Miglietta; Gibilterra, Guidobaldi, Di Francesco (15’ st Passewe). All. Biagioni.: Cheli; Cavazza, Mele, Ben Saed, Stellacci; Matta, Sansò, Corzani; Montesi (3’ st), Maltoni (35’ st Ferraresi), Bellisi (7’ st Dandini). All.. Arbitro: Benestante di Aprilia. Rete: 5’ st. Note: ammoniti Toure, Arcopinto, Di Lauro, Ben Saed, Sansò, Stellacci, Dandini. La terza vittoria di fila permette aldi arrivare a quota 30 e mettere quattro punti fra se e i playout.schiera la sua squadra a quattro in difesa, molto efficace la coppia cle composta da Ben Saed e Mele, centrocampo a tre, davanti Maltoni è il riferimento cle e sugli esterni agiscono Bellisi e Montesi.