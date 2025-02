Puntomagazine.it - A Roma il convegno FIAGOP su nuove terapie e IA nell’oncologia pediatrica

Giovani pazienti guariti da neoplasia racconteranno le proprie esperienze, 4 feb. – ‘Oncologiain Italia: cosa c’è di nuovo? Come evolvono le, come evolvono le Associazioni dei Genitori‘: è il titolo delche la Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti OncoematologiaEts () organizza amartedì 18 febbraio, dalle 10 alle 13, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati (via di Campo Marzio, 78).L’evento si inserisce nelle celebrazioni della Giornata Mondiale contro il Cancro Pediatrico e rappresenta un appuntamento fondamentale per sensibilizzare e fare il punto su questa importante e delicata tematica.All’evento prenderanno parte i più illustri oncologi pediatri italiani, che esporranno i risultati dei più aggiornati studi e delle ricerche per le innovazioni terapeutiche che stanno migliorando la qualità della vita dei piccoli pazienti.