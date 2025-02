Modenatoday.it - A Pavullo "Il sogno di una cosa": sul palco Elio Germano e Teho Teardo

Leggi su Modenatoday.it

Tutto sold out al Cinema Teatro Comunale Walter Mac Mazzieri dinel Frignano per lo spettacolo "Ildi una" di e con, con cui prosegue martedì prossimo 18 febbraio alle 21 la stagione teatrale 2024/2025 curata da ATER Fondazione in collaborazione con.