A Gaza prosegue il cessate il fuoco. Azione Contro la Fame intensifica la distribuzione di cibo e acqua

la Fama distribuisce pacchi alimentari nel nord dia seguito dell’attudelilMilano/Gerusalemme, 15 febbraio 2025.laaccoglie con favore la prosecuzione della tregua e ne chiede il mantenimento. “Grazie all’accordo, i nostri team asono riusciti a distribuire più di 4.000 pacchi alimentari alle famiglie sfollate nel nord in solo una settimana, qualcosa di impensabile prima della tregua“, ha dichiarato Natalia Anguera, Responsabile delle Operazioni dilain Medio Oriente. Tuttavia, ha proseguito: “Senza una tregua permanente, non solo la nostra capacità di agire in modo rapido e sicuro sarà compromessa, ma migliaia di persone, specialmente quelle tornate a Rafah e nel nord di, perderanno l’accesso agli aiuti umanitari essenziali.