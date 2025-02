Secoloditalia.it - A Gaza i bambini giocano con le armi come niente fosse: le riprese choc dei militari israeliani nel totale disinteresse di Hamas

Leisraeliane hanno registrato un video in cui si vedono alcunipalestinesi checon un’arma pericolosa a: secondo i funzionari ebraici, la polizia diè scomparsa. Nel video si vedono tre bimbi che si incontrano in un luogo sabbioso nella Striscia di, portando con loro quelli che sembrano essere dei grandi fucili, mentre un quarto fanciullo con la pistola in mano si accinge ad unirsi agli altri coetanei armati ma cade a faccia in giù assieme all’arma che sta imbracciando. Il piccolo si è poi rialzato rapidamente, prima che gli altri potessero accorgersi dell’incidente appena verificatosi. Nel corso della ripresa si vedono ancora i pargoli che ispezionano le, per poi camminare verso un camion blu ed estrarre le provviste da un bagagliaio.