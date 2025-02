Lanazione.it - A Firenze al via lavori in via del Porcellana e via Livorno

, 17 febbraio 2025 – Inizieranno da oggi, 17 febbraio, ain via delrelativi a un nuovo allaccio alla rete di distribuzone del gas. Fino al 21 febbraio la direttrice via del-via di San Paolino-piazza di San Paolino sarà chiusa. Questo è il percorso alternativo: Borgo Ognissanti-via di Santa Lucia-via degli Orti Oricellari-via Alamanni-piazza della Stazione-via Santa Caterina d’Alessandria-via della Scala-piazza degli Ottaviani-via Palazzuolo.anche in via, stavolta per un allaccio alla rete idrica. Da oggi e fino al 21 febbraio nel tratto via Grosseto e via Baccio da Montelupo scatterà un restringimento con senso unico verso via Baccio da Montelupo. Questo è l'itinerario alternativo: via Baccio da Montelupo-via della Romagna Toscana-via