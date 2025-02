Ilrestodelcarlino.it - A Filottrano pari senza reti. Due gol a testa a Pollenza

montemilone2 belfortese 2 MONTEMILONE: Caracci, Marinangeli, Kheder, Perfetti (46’ Bartolini), Giampaoli, Maffei, Marini, Properzi, Rocci, Andreucci (92’ Pantanetti), Carlini (83’ Sejfullai). All. Carucci. BELFORTESE: Giorgi, Quadraroli, Polinesi, Selita, Iacopini (75’ Pistoletti), Conforti, Di Francesco, Silla, Cantiani, Fiecconi ((90’ Appignanesi), Eclizietta (70’ Perrella). All. Casoni. Arbitro: Liso di Ancona.: 30’ Fiecconi, 32’ Rocci, 45’ Polinesi, 72’ Bartolini.Il Montemiloneapproccia male la partita e ne approfitta la Belfortese, nella ripresa i locali pareggiano e potrebbero anche passare avanti. Al 30’ ospiti in vantaggio con Bartolini. Immediato il pareggio firmato da Rocci e nel finale di tempo diPolinesi riporta in vantaggio la Belfortese.