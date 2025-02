Metropolitanmagazine.it - A Domenica In Davide Maggio discute con Elodie e punzecchia Giorgia e Gaia

Come da tradizione, la puntata diIn di ieri,16 febbraio, si è svolta dal Teatro Ariston ed è stata incentrata sull’edizione appena terminata del Festival di Sanremo. I Big in gara si sono alternati sul palco che li ha ospitati da martedì a sabato e hanno risposto alle domande dei giornalisti lì presenti. Tra di loro, c’era anche, fondatore dell’omonimo blog, che si è trovato are più volte, nel corso della puntata, con le artiste di Sanremo 2025, in particolare.Il giornalista ha incalzato la cantante di Dimenticarsi alle 7 circa le voci circolate dopo la sua ultima esibizione, secondo le quali qualcuno le avrebbe strappato il vestito, facendola infuriare. Lei ha subito smentito: «Nessuno, sono cazzate che scrivete voi. Ti pare che qualcuno me l’ha strappato e mi incazzo per questa cosa? Nessuno me l’ha strappato, nessuno mi ha toccato e non mi arrabbierei se succedesse».