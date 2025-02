Ultimouomo.com - A chi conviene mentire sul caso Sinner?

Non è rimasto più niente da dibattere o da analizzare: ilè chiuso, e si può leggere nella sua versione di realtà ufficiale. Accettando l’accordo proposto dalla WADA, Jannikha riconosciuto la propria responsabilità oggettiva. Ha ammesso di essere stato negligente nella supervisione del proprio team, che lo scorso aprile ha contaminato il suo corpo con il clostebol, una sostanza proibita dai protocolli anti-doping, durante alcune sessioni di massaggi.Questa negligenza non era stata ritenuta dalla ITIA abbastanza grave per squalificare il tennista, e per questo si è aperto uno spazio per la WADA per fare un ricorso che ha portato a questa squalifica. La richiesta iniziale era una squalifica di una o due anni, ma è stata la WADA a offrire aun accordo che riduce il tutto a tre mesi.