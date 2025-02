Ilgiorno.it - A Castelnuovo Bocca D’Adda il ponte sul Po è fragile, si accelera sulla riqualificazione

(Lodi), 17 febbraio 2025 – Colpo ditore per il progetto didelsul fiume Po trae San Nazzaro,sponda piacentina: il viadotto “fragilissimo“, infatti, deve essere ristrutturato dopo che, nel 2023, si era scoperto alcune criticità su diversi elementi strutturali le quali avevano fatto scattare l‘allarme rosso. Ilera stato sottoposto a diverse prove statiche e dinamiche per verificarne lo stato di salute e il responso era stato impietoso per la struttura: la Provincia di Lodi era stata costretta a far scattare il provvedimento restrittivo della circolazione alternata dei mezzi regolata con un impianto semaforico oltre al divieto di transito per i bisonti della strada con una massa a pieno carico superiore a 43 tonnellate.