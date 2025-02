Formiche.net - A caccia di strategia per un’Europa forte. Il commento di Mario Giro

Leggi su Formiche.net

Sui nostri media si rincorrono i toni indignati a proposito della posizione del presidente americano Donald Trump e del vicepresidente JD Vance sull’Ucraina: tradimento, disonore, abiura e così via. In genere si tratta di commentatori di centrodestra sostenitori non pentiti di tutte le guerre dell’America degli ultimi trent’anni. Anche commentatori di sinistra si mettono sullo stesso piano perseverando nella rincorsa delle destre e nostalgici dei democratici Usa che non hanno certo lesinato in quanto a bellicismo.Peccato che nessuno ricordi due elementi.Il primo vale per la destra: Silvio Berlusconi non fu mai così convinto delle guerre decise dagli americani; partecipò incerto a quella del 2003 (moltissimi parlamentari di Forza Italia erano in piazza a manifestare per la pace, assieme ai pacifisti!) e si oppose a quella contro la Libia ma fu vinto dalla decisione del Quirinale, indebolito com’era politicamente.