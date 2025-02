Quotidiano.net - A 9 mesi sbranata dal pitbull. Bimba aggredita nel letto. Il papà le dormiva accanto

Quando si sveglia e si scuote dal torpore del sonno, trova la figlia Giulia, di soli novea lui, in una pozza di sangue. Vincenzo, 25 anni, sgrana gli occhi e lancia un urlo disperato vedendo il, che tiene in casa da un anno, con il muso imbrattato di sangue. Una scena orribile e straziante. Sono le 22:30 passate in una palazzina di edilizia popolare ad Acerra, grossa cittadina nell’area nord di Napoli. Vincenzo, che lavora in un distributore di benzina, è da solo in casa con la, la compagna Angela, 23 anni, cameriera in una pizzeria, è al lavoro, come tutti i venerdì. In preda al panico, mette un pigiamino pulito a Giulia, l’avvolge in un lenzuolo e si fionda al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori. Ma la piccola è già in arresto cardiaco, non c’è nulla che i medici possano fare.