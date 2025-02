Ilrestodelcarlino.it - A 150 anni dalla nascita. Ravel, la serata speciale

Prosegue l’omaggio di Ferrara Musica a Maurice, nel 150°versario della. Massimo Quarta (violino), Enrico Dindo (violoncello), Pietro De Maria (pianoforte), Andrea Oliva (flauto) e Laura Polverelli (mezzosoprano) saranno i protagonisti di una– oggi alle 20.30 – che li vede eccezionalmente uniti per eseguire sul palco del Comunale la Sonata in la minore per violino e violoncello, le Chansons Madécasses e il Trio in la minore, opere composte tra il 1914 e il 1927 che mostrano l’evoluzione da una scrittura ricca di raffinate influenze popolari ad uno stile musicale spoglio, dove la sperimentazione sonora è tutta orientata all’espressione della tensione emotiva. I cinque raffinati artisti, apprezzati sui più famosi palcoscenici internazionali, ci propongono un’incursione nel fantastico mondo di, fatto di slanci improvvisi, atmosfere rarefatte e lunghe meditazioni.