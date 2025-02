Tvplay.it - 58 milioni più bonus, nuova squadra per Reijnders: bye bye Milan

Colpo di scena in casa. Il centrocampista olandese Tijanisembrerebbe ormai pronto a salutare.è uno dei nomi chiave in casa, uno dei big nel club rossonero e dei giocatori che più ha fatto la differenza nella prima parte di stagione. Oltre 10 gol in tutte le competizioni e prestazioni sontuose come quella contro il Real Madrid al Bernabeu ma anche come quella nel derby di Supercoppa italiana.58piùper: bye bye(Lapresse) TvPlayè un uomo chiave ed è un vero jolly per i colori rossoneri, lo abbiamo visto in più vesti e rende in qualsiasi modo, sia come mezzala che nel centrocampo a due anche se come trequartista Tijani offre il meglio di sè. Il calciatore rossonero ha ben figurato finora ed è finito nel mirino di alcuni top club europei, compreso il Real Madrid che lo studia per il futuro.