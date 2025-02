500 giorni di guerra a Gaza Israele vuole chiudere lo psicodramma ostaggi | Hamas ne liberi altri 6 Giovedì il rilascio di 5 cadaveri

Leggi su Open.online

accelerare l’implementazione della prima fase – e forse ultima – dell’intesa di tregua a. Sono ancora 15 gliche devono essere liberati danella prima fase, dei 33 pattuiti. Di questi, si ritiene però che 9 siano morti. Cinque di questi corpi, scrivono oggi i media israeliani, dovrebbero essere riconsegnati nella giornata di. Le loro identità, a quanto pare, saranno rese note dal gruppo terroristico la mattina stessa del. Sabato invece dovrebbero essere liberatitrevivi, come avviene ormai regolarmente da diverse settimane. Lo Stato ebraico vorrebbe però che il numero dei rilasciati salisse questa volta a 6, cioè chetutti glivivi rimasti della prima fase. In cambio, scrive Ynet, ha proposto ai mediatori di far entrare centinaia di altre roulotte nella Striscia di