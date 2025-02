Lanazione.it - 4 Ristoranti, Borghese saluta Pisa con ironia. ‘Speriamo che niente vada... storto’

, 17 febbraio 2025 – E’ stato accolto dall’abbraccio caloroso della città e da una pioggia di selfie dei fan letteralmente in delirio per l’arrivo di chef Alessandro. “Un bacione dal vostro amico chef, sono qui per divertirmi, speriamo che nontutto storto”, ha detto divertito a favore di camera, imitando con un gesto la Torre pendente. Prima tappa della puntatana di ‘4’, programma culinario di successo firmato Sky, all’Osteria La Grotta in via San Francesco. Ad attendere l’amatissimo chefsulla soglia d’ingresso, nella tarda mattina di ieri, c’era la prima ristoratrice in gara. La Grotta è uno deipiù antichi della città, un ambiente carico di suggestioni e dal carattere forte come la pietra in cui è scavata la volta del soffitto. Conosciuto per l’offerta culinaria che affonda le radici nella tradizione robusta, dai sapori forti, condita da un moderno senso della leggerezza.