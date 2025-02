18 febbraio | doppio Champions League di martedì – Speciale 5 1 consigli e previsioni sulle scommesse

Leggi su Justcalcio.com

Mentre i giganti tedeschi del Bayern Monaco sembrano estendere ufficialmente la loro avventura insera, abbiamo quattro retribuzioni europee dei pesi massimicarte.Con artisti del calibro di AC Milano e Benfica che furono al centro della scena, sembriamo disposta per una notte pungente di azione europea.Per quelli di voi che cercano di attenersi a un flutter infrasettimanali, abbiamo dato un'occhiata a due dei più attraentiin.17:45 AC Milan vs Feyenoord Soffrendo una vera frustrazione in Olanda la scorsa settimana, poiché alla fine sono caduti per una perdita di 1-0 a De Kuip, AC Milan avrà un'enorme quantità di pressioneloro spalle qui. Tuttavia, rivendicando una risposta immediata durante il fine settimana in quanto hanno ottenuto una vittoria per 1-0 contro Verona, i giganti italiani hanno continuato a impressionare dall'arrivo di Sergio Conceicao al San Siro durante il periodo festivo.