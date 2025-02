Lanazione.it - 17 febbraio, tanti auguri Leonardo! Pieraccioni compie oggi 60 anni

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 172025 – Nel film i Laureati un giovanediceva: “I giorni indimenticabili nella vita di un uomo sono cinque o sei in tutto: il resto.fa volume". Chissà quali sono stati i giorni indimenticabili nella vita di, che60. Di certo sono stati non giorni, maindimenticabili per il pubblico, che grazie ai suoi film ha ricevuto una bella carica di buonumore ed emozioni. Il primo a ricordarsi del suo compleanno è stato il suo fraterno amico Carlo Conti, dal palco di Sanremo nel corso dell’ultima puntata della kermesse canora, davanti a “tutta l’Italia”. Il popolare e amatissimo attore, molto presente sui social, tagliauno storico traguardo in un momento artisticamente florido.film,successi, dal Ciclone alle ultime pellicole come ‘Pare parecchio Parigi’ e ‘Io e te dobbiamo parlare’ con Siani campione d’incassi.