Tvplay.it - 15 milioni e ok alla cessione: la Juve saluta il giovane gioiello

Leggi su Tvplay.it

In casal’ennesimopotrebbe partire. Lain estate è possibile e su di lui ci sono diversi club italiani ed europei.Nelle ultime sessioni di calciomercato lae Cristiano Giuntoli sono stati grandi protagonisti. Una squadra rivoluzionata con quasi 200di euro spesi (e anche tante cessioni) e altri acquisti fatti a gennaio con il club che ha poi perfezionato l’arrivo in prestito di giocatori come Gabri Veiga e specialmente Kolo Muani, ogni giorno più protagonista.15e ok: lail(Lapresse) TvPlayLaha cambiato molto ma ha dimostrato che nessuno è incedibile e che può sacrificare chiunque per fare mercato. In estate ad esempio si punterà a riscattare Gabri Veiga e Kolo Muani ma serviranno anche cessioni e nessuno è incedibile.