13 punti in 5 gare vola la Roma in Serie A | meglio solo Mourinho

Dopo la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, il focus della stagione dellasi è spostato sull’Europa League, il vero salvagente. Testa rivolta alla gara di ritorno contro il Porto, da non fallire a tutti costi per non veder tramontare il sogno, ma nel frattempo c’è un andamento in campionato che fa ben sperare per il futuro, tanto per accumulare fiducia in vista di giovedì quanto per provare a confezionare una rimonta europea non facile da realizzare.Contro il Parma è arrivata la terza vittoria esterna consecutiva, per una striscia di risultati utili consecutivi che arriva addirittura a 9, lasso di partite nel qualeil Napoli in Italia ha accumulato lo stesso numero di(21). Unachedunque inA, e benché rimanga distacco con le squadre attualmente posizionate negli scompartimenti per l’Europa, questo è stato limato, e sognare non costa nulla.