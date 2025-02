Juventusnews24.com - Zoff assicura: «Inter con i favori del pronostico, ma sul match vi dico questo. Thiago Motta? Convinto di una cosa sulla sua Juve»

di RedazionentusNews24sudi questa sera: le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero sul Derby d’Italia. Eccoha dettoDinoha parlato così in vista diin un’vista concessa ai microfoni di Diretta News.– «Rimangono sempre le due squadre che vanno per la maggiore. L’ha vinto il campionato lo scorso anno e lotterà fino alla fine anche questa stagione. E anche lantus è in crescita. Sì, resta sempre la partita di cartello per eccellenza. Da qualche anno è l’a partire con idel. Detto, le partite bisogna vincerle in campo».– «Sonoche abbia bisogno di un altro po’ di tempo perché la sua è una squadra giovane, con tanti giocatori nuovi. Sinora, in camponazionale ha fatto abbastanza bene, mentre in campionato ha collezionato qualche pareggio di troppo».