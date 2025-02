Oasport.it - Zaynab Dosso spaziale a Torun: batte Swoboda sui 60, secondo tempo al mondo! L’Italia vola

ha impreziosito un fantastico pomeriggio per(Polonia), dove è andata in scena la penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). L’azzurra ha vinto i 60 metri con il fantasticodi 7.05 e ha firmato il quarto successo del Bel Paese nel giro di tre ore, fermandosi ad appena tre centesimi dal suo record nazionale siglato dodici mesi fa proprio in questa località.Dopo la stoccata di Leonardo Fabbri nel getto del peso, il volo funambolico di Mattia Furlani nel salto in lungo (8.37 metrindo Tentoglou) e la stoccata di Catalin Tecuceanu sugli 800 metri, ci ha pensato l’emiliana, bronzo iridato in questa specialità, a mettere la ciliegina sulla torta quando si avvicinano i grandi appuntamenti della stagione in sala (Europei ad Apeldoorn dal 6 al 9 marzo, i Mondiali di Nanchino dal 21 al 23 marzo).