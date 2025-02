Oasport.it - Zaynab Dosso, l’intelligenza di imparare dagli errori: volata da star e messaggio mondiale

ha dimostrato a tutti gli effetti di essere sensibilmente migliorata dal punto di vista tattico e della gestione dello sforzo, ma soprattutto ha imparato dai propried è un atteggiamento tipico dei grandi sportivi. La primatista italiana di 60 e 100 metri è cresciuta proprio su questo aspetto, su cui aveva dichiarato che avrebbe lavorato durante l’inverno in un’intervista concessa a OA Sport, dichiarando non aveva ascoltato il suo corpo e il suo allenatore.L’emiliana aveva un po’ peccato lo scorso anno insistendo nel gareggiare nonostante un problema fisico e proprio quell’insistenza non giustamente incanalata le aveva impedito di ottenere il risultato sperato alle Olimpiadi di Parigi 2024, soprattutto dopo essere salita sul podio ai Mondiali Indoor e agli Europei di Roma.