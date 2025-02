Zaia “Sul fine vita no battaglia ideologica, esiste dal 2019”

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Vanno rispettate le idee di tutti, di chi è a favore, di chi è contro e di chi ha dei dubbi. Dopodichè io non transigo su un aspetto, il fatto che ci sia un Paese dove alcune persone sono così ipocrite da far credere ai cittadini che nonil. Ilin Italiaed è autorizzato da una sentenza della Corte Costituzionale del. In Veneto dala oggi abbiamo avuto sette richieste, quattro bocciate, tre approvate, due hanno visto la gestione deldi questi due poveri pazienti terminali e una in cui il paziente è morto per altri motivi. La sentenza ha due grandi lacune: non dice in che termini temporali l’Ulss deve rispondere al malato terminale e non stabilisce chi deve somministrare il farmaco”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca, ospite questa sera a “Zona Bianca” su Rete4.