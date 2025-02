Juventusnews24.com - Yildiz Juve, il numero 10 bianconero insegue anche Roberto Baggio: è stato l’ultimo a riuscirci contro l’Inter

di RedazionentusNews24, il10: il dato in vista del derby d’Italiaall’Allianz StadiumKenandovrebbe partire dalla panchina nel derby d’Italia di questa sera. In caso di ingresso in campo, il10inseguirà.Nella gara d’andata(19 anni e 176 giorni) è diventato il più giovane giocatore a segnare almeno due gol in una singola sfida tra Inter entus nella storia della Serie A.giocatoreche ha realizzato più centri in una singola stagionei nerazzurri in campionato ènel 1991/92 (tre).Leggi suntusnews24.com