Xbox non sta cercando di convincere i giocatori a lasciare PlayStation e Nintendo

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha dichiarato che l’epoca in cuicercava di attirare idisulla propria piattaforma è finita. Ma ora la strategia è diversa: l’obiettivo principale è far giocare il maggior numero possibile di persone, indipendentemente dalla console che possiedono. Con sempre più giochiin arrivo su piattaforme concorrenti, la distinzione tra rivali sembra ormai sfumare.Phil Spencer ha spiegato in una nuova intervista suEra che investire sulla propria piattaforma resta importante, perché quando Microsoft vende un gioco su altre console riceve solo il 70% dei ricavi, mentre suguadagna il 100%. Tuttavia, non è più una prioritàgli utenti di altre piattaforme a cambiare console. “Non stodi attirarli su, non più,” ha dichiarato.