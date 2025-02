Game-experience.it - Xbox non abbandonerà le console come SEGA, promette Phil Spencer

Negli ultimi tempi si sono diffuse molte preoccupazioni tra i giocatori riguardo al futuro diproduttore di. Con la crescente attenzione di Microsoft verso il multipiattaforma ed il cloud gaming, alcuni temono che la casa di Redmond possa seguire le orme di, che nei primi anni 2000 abbandonò il settore hardware per concentrarsi solo sui giochi., capo della divisione, ha affrontato l’argomento in una recente intervista, cercando di rassicurare la community.leggiamo suEra,ha chiarito cheguadagna di più sulla propria piattaforma, ed è per questo che continua a investire in essa. Tuttavia, ha riconosciuto che esistono giocatori fedeli a PlayStation o Nintendo, e il loro obiettivo non è più convincere tutti a passare a, ma piuttosto rendere i giochi disponibili al maggior numero possibile di persone.