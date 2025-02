Zonawrestling.net - WWE: Stephanie Vaquer conquista il titolo North American ad NXT Vengeance Day

Leggi su Zonawrestling.net

è diventata la nuova Women’sChampion nel match di apertura di NXTDay.La vittoria delLaha sconfitto Fallon Henleyndo ilper la prima volta. Nonostante i tentativi di interferenza da parte di Jacy Jayne e Jazmyn Nyx, la messicana è riuscita a mettere fuori gioco entrambe le wrestler a bordo ring, per poi aggiudicarsi la vittoria grazie a uno sky twister press ai danni della Henley.An international attraction with the work ethic and the championship gold to prove it. Congratulations @Steph. your future has no limits!#Day Triple H (@TripleH) February 15, 2025 Il regno di Fallon HenleyIl regno titolato di Fallon Henley si conclude dopo 111 giorni. La ex campionessa avevato la cintura sconfiggendo la prima detentrice Kelani Jordan durante Halloween Havoc il 27 ottobre.