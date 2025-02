Zonawrestling.net - WWE: Santino Marella si fa vedere a NXT Vengeance Day

La collaborazione tra WWE e TNA prosegue a vele spiegate e proprio grazie a questa partnership ieri notte a NXT Vengeance Day abbiamo rivisto una "vecchia conoscenza" del WWE Universe. Si tratta di Santino Marella che ieri notte è apparso in un segmento di backstage insieme alla GM di NXT Ava. Santino Marella a NXT Vengeance Day è apparso ieri notte a NXT Vengeance Day durante un segmento di backstage con la GM Ava. I due hanno poi avuto un meeting per discutere dei prossimi sviluppi della partnership tra WWE e TNA. Ricordiamo che Santino Marella è il Director Of Authority della TNA. Santino Marella durante la sua carriera ha lottato una volta ad NXT, nel lontano 2013 facendo coppia con Emma ed affrontando Fandango e Summer Rae.