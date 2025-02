Zonawrestling.net - WWE: Kairi Sane prepara il suo comeback dopo lo stop per infortunio

Leggi su Zonawrestling.net

è stata esclusa dai programmi WWE lo scorso dicembre a causa di unal braccio. Sebbene sia ancora assente dagli schermi, di recente è stata avvistata mentre si allenava sul ring ed eseguiva diverse mosse atletiche, dimostrando di essere inzione per il suo ritorno.ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si allena sul ring, correndo tra le corde, e usando il braccio senza problemi, apparendo in ottima forma.ha anche ringraziato Unagi Sayaka per averle permesso di usare il ring per allenarsi prima del match di Sayaka contro Meiko Satomura davanti a un pubblico affollato al Korakuen Hall.“@unapi0902 Grazie per avermi permesso di usare il ring per allenarmi prima del match! È stato un grande incontro contro Meiko Satomura davanti a un Korakuen Hall gremito!! ”è stata presente durante gli incontri con i fan al Royal Rumble Meet & Greet, dove non indossava più il tutore, dando ovviamente speranza ai fan.