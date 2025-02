Zonawrestling.net - WWE: Giulia si conferma e festeggia con Stephanie Vaquer, poi un confronto con Jordynne Grace

Questa notte è andato in scena il secondo PLE dell’anno per quanto riguarda il roster di NXT in quella che possiamo chiamare la “Road To Stand & Deliver”, PLE che si svolge nel weekend di WrestleMania. Vengeance Day si è aperto e si è chiuso con due match femminili, l’opener ha vistovincere il titolo North American sconfiggendo Fallon Henley, mentre nel main eventha dovuto difendere il suo titolo di NXT contro Roxanne Perez, Cora Jade e Bayley.Vittoria importante Inizio di match divertente conferma sul paletto a guardare le altre che iniziavano a darsele. Come sempre in un fatal-4-way tanta confusione, ma anche momenti in cui due lottatrici rimanevano sul ring come successo tra Roxanne Perez e Bayley e poi tra la stessa Roxy e l’amica/nemica Cora Jade.