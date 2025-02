Zonawrestling.net - WWE: Eddy Thorpe strappa un’importante vittoria contro Trick Williams a Vengeance Day

importantissima pernella notte diDay.Il wrester nativo americano ha sconfitto una bandiera dello show cadetto come, al debutto in un PLE.I due si sono affrontati in uno strap match.L’insi è lanciatoil suo avversario ben prima dell’inizio del match. Ma quando la campana ha suonato per dare il via ufficiale all’inè tornato in testa. Non durerà a lungo.ne approfitta per colpiree legarlo al paletto, facendolo sbatteredi esso prima di riportarlo di nuovo sul ring.esegue un elbow drop super un near-fall, ma quest’ultimo reagisce e applica un cross-face con la cinghia, connettendo poi un paio di flapjack e ilShot, marotola fuori dal ring per evitare il pin.