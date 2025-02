Zonawrestling.net - WWE: Cm Punk spiega perché è il preferito di Paul Heyman

ha lasciato un segno indelebile nella WWE gestendo alcuni dei più grandi nomi del wrestling. Tra i suoi clienti più celebri ci sono Brock Lesnar e Roman Reigns, ma un altro nome si distingue per un motivo particolare: CM. Recentemente,ha dichiarato di essere ildi, sostenendo di aver coniato il termine “guy,” un marchio che ha contribuito a definire la carriera di molti lottatori.L’origine del termine“Credo che, in un certo senso, io sia probabilmente il suosono stato io a coniare il termine ‘guy,'” ha affermatoin un’intervista con Jackie Redmond. Mentre altri erano già associati a, nessuno aveva mai creato un’identità così forte attorno al concetto.si è distinto marchiando se stesso e altri come “guys,” un gesto che, secondo lui, gli dovrebbe garantire anche delle royalties sul merchandising.