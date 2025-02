Zonawrestling.net - WWE: Annunciato il primo match di Indi Hartwell post licenziamento

Lo scorso novembre, la WWE hagli addi di alcuni wrestler: Baron Corbin, Tegan Nox,. E mentre per Corbin si è trattato di un mancato rinnovo di contratto, Tegan esono state licenziate, il che significa che per tornare sul ring occorre rispettare i 90 giorni di preavviso. Attesa però che sta per scadere, ed è arrivato ilannuncio per.Ritorno sul ring in AustraliaComesui social,tornerà nella sua terra natia, l’Australia, per ilincontro-WWE: il 9 marzo infatti parteciperà a We Are Renegades, evento della Renegades of Wrestling, sfidando la campionessa Aysha per il titolo della federazione australiana. Una nota interessante: a quanto paremanterrà il suo nome anche dopo la sua avventura in WWE – non una novità, visto che usava il nome “” anche prima di arrivare a Stamford.