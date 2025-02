Universalmovies.it - WGA Awards 2025 | Anora e Shogun tra i vincitori

Nella notte italiana sono stati assegnati i WGA, i premi assegnati dalla Writers Guild of America alle migliori sceneggiature.Attraverso due cerimonie simultanee tra Los Angeles e New York, una per per le categorie cinematografiche e l’altra per quelle televisive, l’associazione degli sceneggiatori hollywoodiani hanno assegnati anche quest’anno gli ambiti WGA, e nel farlo hanno confermato il pensiero comune di una stagione dei premi che si sta presentando sempre più più a senso unico.In ambito cinematografico, infatti, a portare a casa l’ennesimo premio (Miglior Sceneggiatura Originale) è statodi Sean Baker, già dominatore assoluto di una serie impressionante di premi per categoria, tra cui i DGAe i PGA. Il premio per la Miglior Sceneggiatura non Originale, invece, è andato a Nickel Boys, scritto da RaMell Ross e Joslyn Barnes, protagonisti della serata anche grazie alla vittoria del Paul Selvin Award della WGA.