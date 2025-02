Ilrestodelcarlino.it - Ward, una vita da doppiatore : "Il Gladiatore e ti senti immortale"

E’ stasera alle 21 al teatro di Ostellato, l’unica data di Lucanella provincia di Ferrara con lo spettacolo ‘Il talento di essere tutti e nessuno’, lui che è tra i più grandi doppiatori al mondo. ’Essere tutti e nessuno’, cosa significa per lei? "Sono molti i ruoli che ho interpretato e sono sempre Hugh Grant, Russel Crowe o chi in quel momento interpreto. Però è una professione che non ti porta via nulla, anzi, mi dà. Con questo spettacolo offro una visione d’insieme e soprattutto faccio conoscere che dietro al, c’è un padre, un marito, un figlio" Che spettacolo sarà? "Non è un monologo. E’ un incontro. La quarta parete, che non ho mai sopportato, cade e il pubblico è parte dello spettacolo, interagisce. Ogni sera le persone salgono sul palco e si dedicano alle discipline della recitazione, ma in maniera leggera, come un gioco.