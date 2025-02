Oasport.it - Volley, SuperLega 2025: Trento espugna Monza, Cisterna batte Grottazzolina al quinto set

La nona giornata di ritorno della regular seasondi2024-si apre con due anticipi, nei qualipassa per 0-3 in casa died aggancia, a parità di match disputati, Perugia in vetta, mentrepiega al tiebreake sale al settimo posto.Rapida affermazione di, che si impone in casa del fanalino di codacon il netto score di 0-3 (20-25, 21-25, 15-25) grazie ai 15 punti di Lavia e Rychlicki, cui si aggiungono i 12 di Michieletto e gli 11 di Resende, mentre tra i padroni di casa va in doppia cifra il solo Röhrs, che si ferma a quota 10.Molto combattuto l’altro match, in cuisuperaper 3-2 (25-23, 21-25, 25-16, 26-28, 15-10), trascinata dai 21 punti di Faure, oltre che dai 19 di Ramon Ferragut, mentre non bastano agli ospiti i 28 messi a segno da Petkovic.