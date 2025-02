Oasport.it - Volley, Perugia batte Milano e aspetta il recupero di Trento. Civitanova torna al successo, Piacenza in crisi

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la 20ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile.ha sconfittoper 3-1 e si è confermata al comando della classifica generale con tre lunghezze di vantaggio su, che potrebbe però agganciare la vetta imponendosi per 3-0 o 3-1 neldi mercoledì contro Cisterna.I Campioni d’Italia hanno avuto un passaggio a vuoto nel secondo set, ma poi sono stati bravi a tenere a bada la verve dei meneghini, sesti in graduatoria a -3 dalla quarta piazza, e a infilare il terzoconsecutivo nel torneo. L’opposto Wassim Ben Tara (21 punti) e lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi (19 punti, 6 ace) hanno fatto la differenza sotto la regia di Simone Giannelli (8 punti), agli ospiti non è bastato il bomber Ferre Reggers (25 punti).